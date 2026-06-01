Soirée inaugurale du Festival Karkadé, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
Soirée inaugurale du Festival Karkadé, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille vendredi 12 juin 2026.
Soirée inaugurale du Festival Karkadé Vendredi 12 juin, 18h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00
Lignes de faille: Marseille, Berlin: littératures arabes en circulations
Soirée inaugurale du festival littéraire Karkadé avec la BaaM, qui interroge la place de Marseille dans l’écosystème littéraire euro-arabe, en lien avec Berlin notamment.
Table-ronde et lectures bilingues avec Mohammed Rabie, Khan Al Janub, Souhaib Ayoub, auteur, résidence DAAD Berlin, Richard Jacquemond, traducteur, président de la BaaM, Youssef Elqedra, poète. Modération : Chirine El Messiri.
En collaboration avec l’agence Karkadé.
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lignes de faille: Marseille, Berlin: littératures arabes en circulations
©Kahn al Janub
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