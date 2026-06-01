Soirée inaugurale du Festival Karkadé, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Soirée inaugurale du Festival Karkadé Vendredi 12 juin, 18h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Lignes de faille: Marseille, Berlin: littératures arabes en circulations

Soirée inaugurale du festival littéraire Karkadé avec la BaaM, qui interroge la place de Marseille dans l’écosystème littéraire euro-arabe, en lien avec Berlin notamment.

Table-ronde et lectures bilingues avec Mohammed Rabie, Khan Al Janub, Souhaib Ayoub, auteur, résidence DAAD Berlin, Richard Jacquemond, traducteur, président de la BaaM, Youssef Elqedra, poète. Modération : Chirine El Messiri.

En collaboration avec l’agence Karkadé.

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lignes de faille: Marseille, Berlin: littératures arabes en circulations

©Kahn al Janub