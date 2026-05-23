Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS
Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS mercredi 27 mai 2026.
Sur le thème du Festival « Le Bonheur : Comment ça va ? », l’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré dirigé par Sophie Chiu, propose un programme choisi, propice aux réjouissances
PROGRAMME
BEETHOVEN – Symphonie n°6 « Pastorale », 1e Mouvement
HAYDN – Symphonie n°94 « Surprise », 2e Mouvement
ELGAR – Salut d’Amour
FAURE – Pavane
Direction : Sophie Chiu
L’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré vous invite à la soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre.
Cette 11e édition du Festival est parrainée par Yasmina Khadra.
Le mercredi 27 mai 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite nocturne et musicale, Europa Expérience, 23 mai 2026
- Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris 23 mai 2026
- Visite de l’exposition (((INTERFERENCE_S)))) – Acte 6 – « Augures et Frémissements », Centre Wallonie Bruxelles/Paris, Paris 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – Cartels pirates au Musée national de la Marine, Musée de la marine, Paris 23 mai 2026
- Village Croix-Rouge : venez découvrir nos activités et vous former ! Parvis de la Gare Montparnasse Paris 23 mai 2026