Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS

Sur le thème du Festival « Le Bonheur : Comment ça va ? », l’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré dirigé par Sophie Chiu, propose un programme choisi, propice aux réjouissances

PROGRAMME

BEETHOVEN – Symphonie n°6 « Pastorale », 1e Mouvement

HAYDN – Symphonie n°94 « Surprise », 2e Mouvement

ELGAR – Salut d’Amour

FAURE – Pavane

Direction : Sophie Chiu

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L’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré vous invite à la soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre.

Cette 11e édition du Festival est parrainée par Yasmina Khadra.

Le mercredi 27 mai 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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