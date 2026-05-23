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Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS

Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS

Soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre 2026 Mairie du 5e arrondissement PARIS mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Mairie du 5e arrondissement

Adresse : 21 place du Panthéon

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Sur le thème du Festival « Le Bonheur : Comment ça va ? », l’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré dirigé par Sophie Chiu, propose un programme choisi, propice aux réjouissances

PROGRAMME

BEETHOVEN – Symphonie n°6 « Pastorale », 1e Mouvement

HAYDN – Symphonie n°94 « Surprise », 2e Mouvement

ELGAR – Salut d’Amour

FAURE – Pavane

Direction : Sophie Chiu

En savoir plus

L’orchestre symphonique du conservatoire Gabriel Fauré vous invite à la soirée inaugurale du Festival Quartier du Livre.
Cette 11e édition du Festival est parrainée par Yasmina Khadra.
Le mercredi 27 mai 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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