UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lalinde

Soirée insolite brame du cerf Lalinde

jeudi 17 septembre 2026 · Lalinde

Soirée insolite brame du cerf Lalinde

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Mairie
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Soirée insolite brame du cerf

Mairie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Venez participer à une soirée insolite autour du brame du cerf.
Au programme présentation de la symbolique du cerf à travers les époques, suivie d’une balade de découverte et d’écoute du brame.
Prévoir pique-nique, tabouret ou chaise pliante, lampe de poche ou frontale, chaussure de marche (passage pouvant être boueux).

Places limitées, réservation obligatoire.

En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au 23 septembre.   .

Mairie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68  artetnaturemauzac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée insolite brame du cerf

L’événement Soirée insolite brame du cerf Lalinde a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Lalinde (Dordogne)