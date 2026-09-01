Informations pratiques

Lalinde

Soirée insolite brame du cerf

Mairie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez participer à une soirée insolite autour du brame du cerf.

Au programme présentation de la symbolique du cerf à travers les époques, suivie d’une balade de découverte et d’écoute du brame.

Prévoir pique-nique, tabouret ou chaise pliante, lampe de poche ou frontale, chaussure de marche (passage pouvant être boueux).

Places limitées, réservation obligatoire.

En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au 23 septembre. .

Mairie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68 artetnaturemauzac@gmail.com

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English : Soirée insolite brame du cerf

L’événement Soirée insolite brame du cerf Lalinde a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides