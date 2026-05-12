Soirée Iran Bourdeaux
Soirée Iran Bourdeaux mardi 2 juin 2026.
Bourdeaux
Soirée Iran
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
1
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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
L’événement Soirée Iran Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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