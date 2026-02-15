Soirée Irlandaise Boussac-Bourg
Soirée Irlandaise Boussac-Bourg samedi 28 mars 2026.
Soirée Irlandaise
Salle socioculturelle Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 39 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Diner dansant irlandais apéritif et repas
Musique JD événements
Organisé par le Lions Club de Boussac au profit de ses œuvres. .
Salle socioculturelle Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 21 28 daniel.quinet@sfr.fr
