Soirée Irlandaise Boussac-Bourg samedi 28 mars 2026.

Salle socioculturelle Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Diner dansant irlandais apéritif et repas
Musique JD événements
Organisé par le Lions Club de Boussac au profit de ses œuvres.   .

Salle socioculturelle Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 21 28  daniel.quinet@sfr.fr

