Soirée Irlandaise

Salle socioculturelle Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Diner dansant irlandais apéritif et repas

Musique JD événements

Organisé par le Lions Club de Boussac au profit de ses œuvres. .

Salle socioculturelle Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 21 28 daniel.quinet@sfr.fr

L’événement Soirée Irlandaise Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-13 par Creuse Confluence Tourisme