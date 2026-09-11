Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire Oloron-Sainte-Marie
vendredi 11 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire
Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Deux sets de 45 min pour le concert principal avec un concert en première partie soit environ 2h de live (entractes comprises).
Buvette à l’intérieur (soft et alcool) et restauration avec l’Echoppe de Sainte-Croix (possibilité de manger à l’intérieur).
Repli au Centre social La-Haüt, 25 place Saint-Pierre en cas de mauvaise météo. .
Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 info@jazzoloron.com
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English : Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire
L’événement Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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