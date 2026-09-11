Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Deux sets de 45 min pour le concert principal avec un concert en première partie soit environ 2h de live (entractes comprises).

Buvette à l’intérieur (soft et alcool) et restauration avec l’Echoppe de Sainte-Croix (possibilité de manger à l’intérieur).

Repli au Centre social La-Haüt, 25 place Saint-Pierre en cas de mauvaise météo. .

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 info@jazzoloron.com

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English : Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire

L’événement Soirée Jazz Club DatziraGrain Voyage Pop Lunaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn