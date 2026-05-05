Soirée jazz et funk au New Morning avec Drama On The Corner et The Big Hustle New Morning Paris

Drama On The Corner

Amis depuis toujours, Gérald Portocallis et Adrien de Araujo forment Drama On The Corner en 2016, désireux de réunir toutes leurs influences Jazz et House music, musique électronique à travers laquelle ils se sont découverts une fascination commune pour la disco, la funk et le rare groove à travers les samples utilisés. On comprend immédiatement à quoi aspire le paysage musical de DOTC : des productions modernes et avant-gardistes qui brouillent les lignes sonores entre les instruments électroniques et acoustiques. Leur second EP « Orixa » qui sortira en Vinyle avec un bonus track sur le label Betino’s Record opère un retour aux origines brésiliennes d’Adrien, à la samba funk et au rare groove des années 70.

Ladybird est une auteure-compositrice-interprète franco-australienne aux influences soul, funk et jazz. Elle a sorti un album avec Olivier Portal, créé le collectif « Soldiers of Twilight » avec les producteurs DJ Rork et Demon Ritchie. Elle a collaboré avec des producteurs tels que Phil weeks, Ralf Gum, Brian Cox « The Wizard », Aqua Bassino,,Andy Compton, entre autres. Brillante chanteuse de Deep House, elle collabore à présent avec Drama On The Corner sur ce nouvel EP ´Orixa’ et chantera son classique ´My Precious Thing’, revisité par Drama On The Corner.

The Big Hustle

De retour du Japon, le groupe Big Hustle nous présentera le tout nouveau projet de Sébastien Levaneur avec la chanteuse japonaise Michelle Michina qui sera également sur la scène du New Morning : Tokyo EP, une réunion de haut vol entre musiciens japonais et français. Un mélange funk et pop des deux univers. Une véritable réussite sortie également sur le label Betino’s Record. Très inspiré par les années 70, avec un son furieusement actuel, The Big Hustle se nourrit du Funk de du Jazz Funk de cette époque florissante avec des échappées rock, hip-hop, afro-beat, soul et même électro. Sur scène, c’est un choc d’énergie qui électrise le corps et l’esprit !

Formé à Paris en 2014 et influencé par la nouvelle scène funk et le jazz électrique de cette période (Snarky Puppy, Soulive, Lettuce, ou encore Electro Deluxe), The Big Hustle est un des fleurons du groove made in France. Avec sa section cuivre puissante et précise, une rythmique funky et rock à la fois, la musique du groupe offre une palette de couleurs vaste et variée, tour à tour mélodique et technique, intime et festive !

Pour la 10e sortie du label Betino’s Records, le New Morning accueille deux des meilleurs fleurons du groove parisien pour un double plateau exceptionnel. D’un côté, Drama On the Corner avec la chanteuse Ladybird et son néo funk brésilien exquis. De l’autre, The Big Hustle et leur jazz funk imparable avec en special guests Ludivine Issambourg & Kohndo ! Sans oublier les DJ sets de Betino et DJ Ness Afro.

Le jeudi 14 mai 2026

de 20h30 à 23h00

payant

23,10 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T20:30:00+02:00_2026-05-14T23:00:00+02:00

New Morning 7 & 9, Rue des Petites Ecuries 75010 Paris



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