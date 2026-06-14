Soirée Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris

Le jeu de rôle sur

table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à

explorer un monde fantastique d’aventures, où des héros surmontent des épreuves,

font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.

Que vous soyez

débutants, Joueurs ou Maître du Jeu, vous vous baladerez dans des mondes

fabuleux en vivant des quêtes passionnantes, pleines d’histoires, d’énigmes, de

monstres et de merveilles !

Informations pratiques

Une fois par mois de 18h à 22h.

Entrée libre dans l’auditorium de la médiathèque.

La médiathèque propose des soirées jeux de rôle pour tous ceux qui aiment l’aventure, la stratégie et les défis…

Venez découvrir le plaisir de jouer en groupe, seul.e.s ou entre amis et partager une soirée ludique et conviviale !

Le samedi 12 décembre 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 05 septembre 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 08 août 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 11 juillet 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Adultes

Entrée libre sans inscription, auberge espagnole

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-07-11T18:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00;2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T22:00:00+02:00;2026-09-05T18:00:00+02:00_2026-09-05T22:00:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T22:00:00+02:00;2026-11-14T18:00:00+02:00_2026-11-14T22:00:00+02:00;2026-12-12T18:00:00+02:00_2026-12-12T22:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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