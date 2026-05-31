Bliss • Spaghetti Sluts SUPERSONIC Paris

BLISS (22h30)

(Grunge shoegaze – Tiny House Music – Beirut, LB)

Bliss est un groupe de shoegaze alternatif originaire de Beyrouth qui mêle des textures oniriques à l’énergie brute du grunge. Leur son oscille entre des guitares puissantes et des voix éthérées, explorant les thèmes de la distance, de la mémoire et de la jeunesse. Le groupe s’est produit sur toute la scène indie libanaise et sortira son premier album en 2026 sous le label Tiny House Music.

Les 3 influences : Slowdive, Wolf Alice, and The Smashing Pumpkins

https://blissssss.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@BLISSBEIRUT

SPAGHETTI KISS (21h30)

(Indie rock – Paris, FR)

Spaghetti Kiss est un trio parisien d’indie rock formé par Lucile (guitare, chant), Karen (basse, chant) et Lamia (batterie). Ensemble, elles tissent un univers sonore où se mêlent mélancolie et énergie brute, puisant leurs influences dans des groupes tels que The Cure, Lush et Alvvays.

Avec des mélodies et des riffs tour à tour aériens et acérés, Spaghetti Kiss distille des morceaux qui résonnent comme des échos d’amours contrariés et de rêves suspendus.

Leurs chansons naviguent entre douceur et mordant, portées par des harmonies et une rythmique qui invitent à danser autant qu’à se perdre dans ses pensées.

Les 3 influences : The Cure, Slowdive & Alvvays

https://spaghettikiss.bandcamp.com/album/all-just-a-mess

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 11 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Slowdive, beebadoobee & Cocteau Twins.

Le samedi 11 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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