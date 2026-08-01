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SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Médiathèque Claude Blazy Torreilles

mardi 11 août 2026 · Médiathèque Claude Blazy · Torreilles

SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Médiathèque Claude Blazy Torreilles

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Médiathèque Claude Blazy
Adresse
12 rue de la Poste
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Torreilles

SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR

Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Venez passer une soirée conviviale et familiale autour de jeux de société en plein air !
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Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41  mediatheque@torreilles.fr

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English :

Come spend a fun, family-friendly evening playing board games outdoors!

L’événement SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Torreilles a été mis à jour le 2026-07-31 par BIT DE TORREILLES

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