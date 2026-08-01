SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Médiathèque Claude Blazy Torreilles

Informations pratiques

Torreilles

SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR

Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez passer une soirée conviviale et familiale autour de jeux de société en plein air !

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Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

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English :

Come spend a fun, family-friendly evening playing board games outdoors!

L’événement SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Torreilles a été mis à jour le 2026-07-31 par BIT DE TORREILLES