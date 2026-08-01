SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Médiathèque Claude Blazy Torreilles
mardi 11 août 2026 · Médiathèque Claude Blazy · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR
Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez passer une soirée conviviale et familiale autour de jeux de société en plein air !
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Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr
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English :
Come spend a fun, family-friendly evening playing board games outdoors!
L’événement SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ EN PLEIN AIR Torreilles a été mis à jour le 2026-07-31 par BIT DE TORREILLES
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