Soirée jeu loup-garous de Thiercelieux Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée jeu loup-garous de Thiercelieux
Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Venez participer à notre soirée animée de Jeu à rôles cachés avec Loups-garous de Thiercelieux pour démasquer tous les loups garous et sauver les habitants de votre village
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Join us for a lively evening of role-playing with Werewolves of Thiercelieux to unmask all the werewolves and save the inhabitants of your village
