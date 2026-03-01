Soirée jeu loup-garous de Thiercelieux Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée jeu loup-garous de Thiercelieux

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez participer à notre soirée animée de Jeu à rôles cachés avec Loups-garous de Thiercelieux pour démasquer tous les loups garous et sauver les habitants de votre village

N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) Voir moins .

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Join us for a lively evening of role-playing with Werewolves of Thiercelieux to unmask all the werewolves and save the inhabitants of your village

