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SOIREE JEUNES POUSSES Élèves du CRR, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

vendredi 7 mai 2027 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan

SOIREE JEUNES POUSSES Élèves du CRR, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 mai 2027
Fin
vendredi 7 mai 2027
Lieu
Théâtre Aux Croisements
Adresse
31 rue des Romarins, 66000 Perpignan
Ville
66020 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
6-8-12€

SOIREE JEUNES POUSSES
Élèves du CRR Vendredi 7 mai 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-07T19:30:00+02:00 – 2027-05-07T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-07T19:30:00+02:00 – 2027-05-07T22:00:00+02:00

En première partie, le groupe Jeunes Pousses présentera l’aboutissement de son travail, sous la direction et la mise en scène de Paul Tilmont.
La soirée se poursuivra avec un spectacle porté par les élèves du Conservatoire, spécialement sélectionné par Mariana Lézin.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/44-SOIREE-JEUNES-POUSSES-CRR »}]
Une soirée en deux temps pour découvrir la jeune création théâtrale !

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