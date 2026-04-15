Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux avec Ludi 93, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Soirée jeux avec Ludi 93, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Soirée jeux avec Ludi 93, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Mains d'Œuvres

Adresse : 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen

Ville : 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Soirée jeux avec Ludi 93 6 – 27 mai, les mercredis Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:30:00+02:00

L’association Ludi 93 anime des soirées jeux de société tous les mercredis à Mains d’Œuvres !

Chaque mercredi soir, l’association Ludi 93 investit Mains d’Œuvres pour animer des soirées jeux de société ouvertes à toutes et tous.

Les bénévoles sont là pour vous accueillir, vous guider parmi une large sélection de jeux, et animer des parties dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez joueur·se débutant·e ou expert·e, venez découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres passionné·es, et surtout… jouer !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/979628597369034/979628620702365/ »}]
Tous les mercredis Le Foyer Jeux

À voir aussi à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)