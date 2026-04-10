Concert caritatif de l’Armée du Salut Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Le 7 mai, la musique prend une autre dimension à Communale St-Ouen. Brö, Princesse, Livaï et Mercure Nitro montent sur scène pour le tout premier concert caritatif organisé par les Haltes Humanitaires de la Fondation de l’Armée du Salut.

En première partie, place à une performance exclusive des jeunes de la Halte Diderot, qui interpréteront les titres de MODE BALANÇOIRE, un album entièrement composé et enregistré sur place. Une création collective, née dans un lieu où l’on accueille, mais aussi où l’on crée, où l’on partage, où l’on s’exprime.

Les Haltes Humanitaires sont deux accueils de jour, dans le 1er arrondissement pour les personnes exilées, et dans le 12e pour les mineurs non accompagnés, qui offrent bien plus qu’un simple espace de répit. On y accède à des soins, à un accompagnement social, mais aussi à des activités culturelles, artistiques et sportives. Des lieux essentiels, pensés pour se reconstruire, se rencontrer et retrouver une voix.

UN CONCERT CARITATIF !

Les recettes de la billetterie seront reversées à ces deux structures afin de financer des projets socio-culturels (théâtre, dessin, musique…) et de développer des initiatives toujours plus ambitieuses.

Une soirée engagée, sensible et collective, où chaque billet compte autant que chaque note.

Un concert pour faire vibrer la scène et soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Le 7 mai, Communale St-Ouen accueille le premier concert caritatif des Haltes Humanitaires de la Fondation de l’Armée du Salut.

Le jeudi 07 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Dès 11 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T20:00:00+02:00_2026-05-07T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/concert-caritatif-de-larmee-du-salut/



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