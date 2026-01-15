SOIRÉE JEUX COOPÉRATIFS… MAIS PAS QUE ! MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

SOIRÉE JEUX COOPÉRATIFS… MAIS PAS QUE !

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 22:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Pensez à vous inscrire à cette soirée de jeux coopératifs!

Animée par Mathieu Cassou, association Homo Ludens

Vous aimez les jeux coopératifs ? Tenter de déminer des bombes en équipe ? De sortir d’un donjon dans un temps limité ? Ou de tenter de comprendre vos partenaires sans communiquer ? On vous proposera toute une gamme de jeux dans cet esprit.

Vous êtes allergiques aux jeux coopératifs ? Pas de soucis, on aura également de quoi vous satisfaire !

A partir de 10 ans .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t forget to register for this evening of cooperative games!

L’événement SOIRÉE JEUX COOPÉRATIFS… MAIS PAS QUE ! Seysses a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE