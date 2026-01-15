SOIRÉE JEUX COOPÉRATIFS… MAIS PAS QUE ! MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
SOIRÉE JEUX COOPÉRATIFS… MAIS PAS QUE !
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Pensez à vous inscrire à cette soirée de jeux coopératifs!
Animée par Mathieu Cassou, association Homo Ludens
Vous aimez les jeux coopératifs ? Tenter de déminer des bombes en équipe ? De sortir d’un donjon dans un temps limité ? Ou de tenter de comprendre vos partenaires sans communiquer ? On vous proposera toute une gamme de jeux dans cet esprit.
Vous êtes allergiques aux jeux coopératifs ? Pas de soucis, on aura également de quoi vous satisfaire !
A partir de 10 ans .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
