Soirée Jeux d’Ambiance Flers Flers

Soirée Jeux d’Ambiance

Flers Café Associatif l’Extension Flers Orne

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Le Café vous accueille pour partager une soirée autour du jeu!

Un animateur vous attend dès 20h00 pour vous présenter plusieurs jeux de société et partager de nombreuses parties ensemble. La soirée s’achèvera par un jeu d’ambiance où fous rire et bonne humeur sont de rigueur!

Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour les estomacs affamés…

Entrée libre .

Flers Café Associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com

