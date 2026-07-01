Soirée jeux de rôle Ludothèque MLC LA BRESSE La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

Soirée jeux de rôle

Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Soirée jeux de rôle à la Ludothèque de La Bresse initiation sur le thème médiéval fantastique en partenariat avec les rêveries du Darou. Inscription obligatoire places limitées. Jeux et crêpes sur place.Tout public

5 .

Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09

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English :

Role-playing game night at the La Bresse Toy Library: an introductory session on the theme of medieval fantasy, in partnership with Les Rêveries du Darou. Registration required; limited space available. Games and crêpes will be available on site.

L’événement Soirée jeux de rôle La Bresse a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES