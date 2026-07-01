Soirée jeux de rôle Ludothèque MLC LA BRESSE La Bresse
jeudi 16 juillet 2026 · Ludothèque MLC LA BRESSE · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Soirée jeux de rôle
Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Soirée jeux de rôle à la Ludothèque de La Bresse initiation sur le thème médiéval fantastique en partenariat avec les rêveries du Darou. Inscription obligatoire places limitées. Jeux et crêpes sur place.Tout public
5 .
Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09
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English :
Role-playing game night at the La Bresse Toy Library: an introductory session on the theme of medieval fantasy, in partnership with Les Rêveries du Darou. Registration required; limited space available. Games and crêpes will be available on site.
L’événement Soirée jeux de rôle La Bresse a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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