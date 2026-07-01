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Soirée jeux de rôle Ludothèque MLC LA BRESSE La Bresse

jeudi 16 juillet 2026 · Ludothèque MLC LA BRESSE · La Bresse

Soirée jeux de rôle Ludothèque MLC LA BRESSE La Bresse

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ludothèque MLC LA BRESSE
Adresse
7A RUE DE LA CLAIRIE
Ville
88250 La Bresse
Département
Vosges
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

La Bresse

Soirée jeux de rôle

Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Soirée jeux de rôle à la Ludothèque de La Bresse initiation sur le thème médiéval fantastique en partenariat avec les rêveries du Darou. Inscription obligatoire places limitées. Jeux et crêpes sur place.Tout public
5  .

Ludothèque MLC LA BRESSE 7A RUE DE LA CLAIRIE La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 

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English :

Role-playing game night at the La Bresse Toy Library: an introductory session on the theme of medieval fantasy, in partnership with Les Rêveries du Darou. Registration required; limited space available. Games and crêpes will be available on site.

L’événement Soirée jeux de rôle La Bresse a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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