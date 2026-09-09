Soirée jeux de société à la bibliothèque !, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Capucins/Saint-Michel · Bordeaux
Informations pratiques
Soirée jeux de société à la bibliothèque ! Vendredi 18 septembre, 18h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
un rendez-vous convivial pour jouer, rire, se retrouver autour de jeux pour tous les âges et déguster des plats apportés par les participants. Venez seul, en famille ou entre amis.
@CanvaIA
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