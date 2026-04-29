Cholet

Soirée jeux de société à l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Nouvelle soirée jeux de société à l’Autre Usine

Rendez-vous le vendredi 15 mai à partir de 20h pour une nouvelle soirée jeux de société !

​En famille, entre amis ou entre collègues, venez vous amuser pendant plusieurs heures.

Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous, alors n’attendez plus et réservez votre place dès maintenant sur notre application ou notre site internet https://www.lautreusine.com/soiree-jeux-de-societe-vendredi-15-mai/ .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Soirée jeux de société à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Choletais