Soirée jeux de société, Avec’L ludothèque, Saint-Médard-en-Jalles
Soirée jeux de société, Avec’L ludothèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 24 avril 2026.
Soirée jeux de société Vendredi 24 avril, 20h30 Avec’L ludothèque Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00
Venez passer une soirée ludique et conviviale au sein de la ludothèque Avec’L !
Au programme : plus de 1 200 jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir. Que vous soyez débutant, joueur occasionnel ou amateur chevronné, en famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts.
Rendez-vous à partir de 20h30 pour une soirée ludique à partager sans modération !
Avec’L ludothèque Place Charles Garraud – Bât. FE – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@avecl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 83 60 60 »}]
Venez passer une soirée ludique et conviviale au sein de la ludothèque Avec’L !
Parentalité : Avec’L
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Tous résilients face au risque, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026