Soirée jeux de société Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

Vous voulez jouer en famille ? Vous cherchez des joueurs pour des

parties de longue haleine ? Vous passez dans le coin par hasard et vous

voyez de la lumière ? Entrez et jouez !

Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, n’hésitez pas à apporter boissons et petits plats à partager pour notre buffet participatif.

Réservation conseillée à partir du 10 septembre

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Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent afin de vous proposer une soirée jeux par mois :

Quel que soit votre âge, votre nombre, votre niveau, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres. Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture !

Autres dates, autres lieux :

– 19 septembre : bibliothèque Buffon (18h-22h)

– 31 octobre : bibliothèque Buffon (18h-22h) spéciale Loups-Garous

– 28 novembre : bibliothèque L’Heure Joyeuse (18h-20h)

– 19 décembre : bibliothèque Rainer Maria Rilke (18h-22h)

30 janvier : bibliothèque André Malraux (18h-22h)

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

Ces évènements font partie des Jeux de société et vidéo dans les bibliothèques de la ville de Paris

Que vous soyez jeux de hasard ou jeux de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer à la bibliothèque !

Le samedi 10 octobre 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T22:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun



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