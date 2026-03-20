Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris vendredi 10 avril 2026.

Nous vous invitons à notre 2e soirée jeux de société vendredi 10 avril de 19h à 21h.

Nous vous proposerons une sélection de jeux appartenant à la bibliothèque ou à d’autres bibliothèques de l’arrondissement.

Vous pouvez aussi venir avec votre jeu préféré pour le faire découvrir aux autres.

Et, parce que jouer met en appétit, n’hésitez pas à apporter aussi quelque chose à grignoter ou à boire pour un petit buffet partagé.

Il existe une petite collection de jeux de société à la bibliothèque Naguib Mahfouz (section jeunesse). Ils ne sont pas empruntables mais vous pouvez les demander aux bibliothécaires pour jouer sur place.

Uno, Times up, puzzles, memory…faites vos jeux à la bibliothèque !
Le vendredi 10 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes  75020 Paris


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