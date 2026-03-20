Soirée jeux de société Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Nous vous invitons à notre 2e soirée jeux de société vendredi 10 avril de 19h à 21h.

Nous vous proposerons une sélection de jeux appartenant à la bibliothèque ou à d’autres bibliothèques de l’arrondissement.

Vous pouvez aussi venir avec votre jeu préféré pour le faire découvrir aux autres.

Et, parce que jouer met en appétit, n’hésitez pas à apporter aussi quelque chose à grignoter ou à boire pour un petit buffet partagé.

Il existe une petite collection de jeux de société à la bibliothèque Naguib Mahfouz (section jeunesse). Ils ne sont pas empruntables mais vous pouvez les demander aux bibliothécaires pour jouer sur place.

Uno, Times up, puzzles, memory…faites vos jeux à la bibliothèque !

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris



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