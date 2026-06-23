Informations pratiques

Falaise

Soirée jeux de société en famille

9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Pour fêter la fin de l’année scolaire et le début des vacances, venez passer une soirée entre amis ou en famille, autour de jeux super sympas!

Pour fêter la fin de l’année scolaire et le début des vacances, venez passer une soirée entre amis ou en famille, autour de jeux super sympas!

Au prix de 2 euros par personne.

Partez à la découverte de jeux encore inconnus, comme Dnup, Cobra Paw, Pili Pili, Odin… .

9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie contact@lesfolledingues.fr

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English : Soirée jeux de société en famille

To celebrate the end of the school year and the start of the holidays, come and spend an evening with friends or family playing some really fun games!

L’événement Soirée jeux de société en famille Falaise a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Falaise Suisse Normande