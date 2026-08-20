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Soirée jeux de société, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ennetières-en-Weppes · Ennetières-en-Weppes

Soirée jeux de société, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Ennetières-en-Weppes
Adresse
34 rue du bourg 59320 Ennetières-en-Weppes
Ville
59320 Ennetières-en-Weppes
Département
Nord

Soirée jeux de société Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Des jeux pour tous les âges seront disponibles : Azul, Akropolis, Karuba, Captain Flip, La planche des pirates, Skyjo, Potomac…
Viens découvrir de nouveaux jeux ou partager ton expertise dans un moment convivial !

Médiathèque Ennetières-en-Weppes 34 rue du bourg 59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03.20.50.52.55
Viens découvrir de nouveaux jeux ou partager ton expertise dans un moment convivial !

©Médiathèque Ennetières-en-Weppes

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