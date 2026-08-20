Soirée jeux de société, Médiathèque Ennetières-en-Weppes, Ennetières-en-Weppes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ennetières-en-Weppes · Ennetières-en-Weppes
Informations pratiques
Soirée jeux de société Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Des jeux pour tous les âges seront disponibles : Azul, Akropolis, Karuba, Captain Flip, La planche des pirates, Skyjo, Potomac…
Viens découvrir de nouveaux jeux ou partager ton expertise dans un moment convivial !
Médiathèque Ennetières-en-Weppes 34 rue du bourg 59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03.20.50.52.55
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©Médiathèque Ennetières-en-Weppes
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