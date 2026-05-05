Soirée jeux de société chemin de la Vieille Forme Rochefort
Soirée jeux de société chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 23 mai 2026.
Rochefort
Soirée jeux de société
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Organisé par l’association Kantai (association de jeu de go).
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Board Game Night
Organised by the Kantai Association (a Go club).
L’événement Soirée jeux de société Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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