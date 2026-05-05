Soirée jeux de société chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Soirée jeux de société

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par l’association Kantai (association de jeu de go).

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Board Game Night

Organised by the Kantai Association (a Go club).

L’événement Soirée jeux de société Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan