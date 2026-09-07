Soirée jeux, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Soirée jeux Vendredi 6 novembre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:15:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T18:15:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00

Des médiateurs passionnés vous accompagnent pour retrouver les grands classiques ou découvrir les dernières nouveautés du monde ludique.

Avec Ludiloisirs, la ludothèque de Talence

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Venez jouer à la médiathèque seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés ! jeux

mairie de Talence