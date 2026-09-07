Soirée jeux, Médiathèque Castagnéra, Talence
vendredi 6 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Soirée jeux Vendredi 6 novembre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T18:15:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T18:15:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00
Des médiateurs passionnés vous accompagnent pour retrouver les grands classiques ou découvrir les dernières nouveautés du monde ludique.
Avec Ludiloisirs, la ludothèque de Talence
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Venez jouer à la médiathèque seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés ! jeux
mairie de Talence
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