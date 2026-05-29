Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
vendredi 30 octobre 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Soirée Jeux
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30 20:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Maintenant dans ses nouveaux locaux la bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas est heureuse de vous annoncer qu’elle a fait plus de place à ses jeux de société en aménageant un coin de jeu à l’étage pour développer le côté Ludo-médiathèque !
Pour l’occasion, nous lançons un nouveau rendez-vous mensuel, la soirée jeux ! Tous les derniers vendredis du mois, venez partager un temps de jeu en famille ou entre amis de 18h à 20h à la bibliothèque !
L’animation est gratuite, sans inscription et tous les âges sont les bienvenus !
Venez nombreux.se.s !
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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16
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English :
Now in its new location, the Pierrefitte-Nestalas Library is pleased to announce that it has made more room for its board games by setting up a game corner on the %E0to expand its games and media section!
To celebrate, we’re launching a new monthly event: Game Night! Every last Friday of the month, come share some game time with family or friends from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. at the library!
The event is free, no registration required, and all ages are welcome!
We hope to see many of you there!
L’événement Soirée Jeux Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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