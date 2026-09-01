Soirée jeux Sainte-Sigolène
mercredi 30 septembre 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Soirée jeux
Ludothèque Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.
A partir de 7 ans
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Ludothèque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70
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English :
If you want to have a fabulous time playing a variety of games—on your own, with family, and/or with friends—this is the place to be. Come one, come all, and join us for a fun-filled evening of games in a cheerful and friendly atmosphere.
Ages 7 and up
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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