Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Soirée jeux

Ludothèque Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.

A partir de 7 ans

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Ludothèque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70

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English :

If you want to have a fabulous time playing a variety of games—on your own, with family, and/or with friends—this is the place to be. Come one, come all, and join us for a fun-filled evening of games in a cheerful and friendly atmosphere.

Ages 7 and up

L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron