Soirée Jeux spéciale Méditerranée, Médiathèque de Fromelles, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Soirée Jeux spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 20h00 Médiathèque de Fromelles Nord
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Les bénévoles de la ludothèque Le Temps de Jouer vous proposent une grande soirée jeux placée sous le signe du voyage et de la Méditerranée !
Médiathèque de Fromelles 7 rue de l’église 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 20 35 12 67 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/le-temps-de-lire-fromelles
Une grande soirée jeux sur le thème des voyages et de la Méditerranée
© Association Le Temps de Lire – Fromelles
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