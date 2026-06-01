Soirée jeux vidéo ZAC du Mont de Magny Gisors jeudi 18 juin 2026.

Gisors

Soirée jeux vidéo

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Soirée jeux vidéo sur le thème de la danse avec l’incontournable Just Dance. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Soirée jeux vidéo

L’événement Soirée jeux vidéo Gisors a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme