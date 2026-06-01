Soirée jeux vidéo ZAC du Mont de Magny Gisors
Soirée jeux vidéo ZAC du Mont de Magny Gisors jeudi 18 juin 2026.
Gisors
Soirée jeux vidéo
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Soirée jeux vidéo sur le thème de la danse avec l’incontournable Just Dance. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Soirée jeux vidéo
L’événement Soirée jeux vidéo Gisors a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme
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