Soirée jeux vidéos Médiathèque intercommunale Saint-Amour

Informations pratiques

Saint-Amour

Soirée jeux vidéos

Médiathèque intercommunale 4 avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-11-06 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Soirée jeux vidéos à la Médiathèque Firmin Gémier !

Défiez vos proches et battez votre meilleur score !

Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou sur le site web de la médiathèque.

Soirées Jeux vidéo à partir de 6 ans un vendredi par mois à 18h30. .

Médiathèque intercommunale 4 avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

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English : Soirée jeux vidéos

L’événement Soirée jeux vidéos Saint-Amour a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA