Soirée jeux vidéos Médiathèque intercommunale Saint-Amour
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Soirée jeux vidéos
Médiathèque intercommunale 4 avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-11-06 20:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Soirée jeux vidéos à la Médiathèque Firmin Gémier !
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Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou sur le site web de la médiathèque.
Soirées Jeux vidéo à partir de 6 ans un vendredi par mois à 18h30. .
Médiathèque intercommunale 4 avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
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English : Soirée jeux vidéos
L’événement Soirée jeux vidéos Saint-Amour a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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