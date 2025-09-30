Soirée karaoké à la Prade Pradines
Soirée karaoké à la Prade Pradines jeudi 16 avril 2026.
Soirée karaoké à la Prade
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 22:00:00
Date(s) :
2026-04-16
De la cabine de douche à la scène, il n’y a qu’un pas ! Vous rêvez d’être une Rockstar le temps d’une soirée ? La Prade organise sa soirée Karaoké. Révélez votre âme d’artiste et poussez la chansonnette à La Prade entre 19h et 22h. La promesse d’une soirée sans prise de tête.
À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne. Ou pour les plus sages des boissons non alcoolisées bio et artisanales. Sans oublier les cafés et thés gourmands. .
Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie laprade@pradines.fr
English :
From shower cubicle to stage, it’s just a short step! Do you dream of being a Rockstar for a night? La Prade organizes its Karaoke evening
German :
Von der Duschkabine auf die Bühne ist es nur ein kleiner Schritt! Träumen Sie davon, einen Abend lang ein Rockstar zu sein? La Prade organisiert einen Karaoke-Abend
Italiano :
Dal box doccia al palco, basta un passo! Sognate di essere una Rockstar per una serata? La Prade organizza la sua serata Karaoke
Espanol :
De la cabina de ducha al escenario, ¡sólo hay un paso! ¿Sueña con ser una estrella del rock? La Prade organiza su velada de Karaoke
L’événement Soirée karaoké à la Prade Pradines a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Cahors Vallée du Lot