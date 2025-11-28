Informations pratiques

Chaleins

Soirée Karaoké

Salle polyvalente Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Venez tester votre voix !

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Salle polyvalente Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes annick.ansoud@wanadoo.fr

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English :

Come and test your voice!

L’événement Soirée Karaoké Chaleins a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre