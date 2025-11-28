AGENDA · Chaleins
Soirée Karaoké Chaleins
vendredi 27 novembre 2026 · Chaleins
Informations pratiques
Chaleins
Soirée Karaoké
Salle polyvalente Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Venez tester votre voix !
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Salle polyvalente Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes annick.ansoud@wanadoo.fr
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English :
Come and test your voice!
L’événement Soirée Karaoké Chaleins a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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