UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaleins

Vente de saucissons au gène et patates Chaleins

dimanche 25 octobre 2026 · Chaleins

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
place des commerces
Ville
01480 Chaleins
Département
Ain
Tarif

Chaleins

Vente de saucissons au gène et patates

place des commerces Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:30:00
fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Venez nombreux à cette vente de saucisson au gène organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.
  .

place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 90 14  joceline.prevot@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to this gene sausage sale organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.

L’événement Vente de saucissons au gène et patates Chaleins a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Chaleins (Ain)