Informations pratiques

Chaleins

Vente de saucissons au gène et patates

place des commerces Chaleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:30:00

fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Venez nombreux à cette vente de saucisson au gène organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.

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place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 90 14 joceline.prevot@orange.fr

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English :

Come one, come all to this gene sausage sale organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.

L’événement Vente de saucissons au gène et patates Chaleins a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre