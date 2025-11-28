Vente de saucissons au gène et patates Chaleins
dimanche 25 octobre 2026 · Chaleins
Informations pratiques
Chaleins
Vente de saucissons au gène et patates
place des commerces Chaleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:30:00
fin : 2026-10-25 13:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Venez nombreux à cette vente de saucisson au gène organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.
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place des commerces Chaleins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 90 14 joceline.prevot@orange.fr
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English :
Come one, come all to this gene sausage sale organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaleins.
L’événement Vente de saucissons au gène et patates Chaleins a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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