Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Karaoké géant !

Les tubes qui ont marqué les esprits.

⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.

Ambiance garantie.

Dress code tout en blanc.

Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place.

Karaoké géant !

Les tubes qui ont marqué les esprits.

⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.

Ambiance garantie.

Dress code tout en blanc.

Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place. .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 12 00 93 asjcom28@gmail.com

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English :

? Giant karaoke!

? The hits that left a lasting impression.

? Quizzes all evening and interactive battle mode.

? A great time guaranteed.

? Dress code: all white.

? Saturday, September 12, 2026, at 7:30 p.m. — Food trucks on site.

L’événement Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-24 par OTs DU PERCHE