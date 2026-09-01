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Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou

samedi 12 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou

Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
36 rue des Tanneurs
Ville
28400 Nogent-le-Rotrou
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Nogent-le-Rotrou

Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Karaoké géant !
Les tubes qui ont marqué les esprits.
⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.
Ambiance garantie.
Dress code tout en blanc.
Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place.
Karaoké géant !
Les tubes qui ont marqué les esprits.
⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.
Ambiance garantie.
Dress code tout en blanc.
Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place.   .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 12 00 93  asjcom28@gmail.com

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English :

? Giant karaoke!
? The hits that left a lasting impression.
? Quizzes all evening and interactive battle mode.
? A great time guaranteed.
? Dress code: all white.
? Saturday, September 12, 2026, at 7:30 p.m. — Food trucks on site.

L’événement Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-24 par OTs DU PERCHE

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