Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou
samedi 12 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Karaoké géant !
Les tubes qui ont marqué les esprits.
⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.
Ambiance garantie.
Dress code tout en blanc.
Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place.
Karaoké géant !
Les tubes qui ont marqué les esprits.
⭐ Quiz toute la soirée et mode battle interactif.
Ambiance garantie.
Dress code tout en blanc.
Samedi 12 septembre 2026 — 19h30 Food truck sur place. .
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 12 00 93 asjcom28@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Giant karaoke!
? The hits that left a lasting impression.
? Quizzes all evening and interactive battle mode.
? A great time guaranteed.
? Dress code: all white.
? Saturday, September 12, 2026, at 7:30 p.m. — Food trucks on site.
L’événement Soirée Karaoké En Plein Air à ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-24 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Exposition de dessins au Circonflexe Nogent-le-Rotrou 12 septembre 2026
- 60 ans du Rugby Club Percheron Nogent-le-Rotrou 12 septembre 2026
- La Boîte à Outils & l’AMAP fêtent leurs 10 et 20 ans ! Nogent-le-Rotrou 12 septembre 2026
- Apéro pirates au Circonflexe Nogent-le-Rotrou 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Programme Nogent Le Rotrou Nogent-le-Rotrou 19 septembre 2026