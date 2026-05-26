Soirée Karaoké Rue du Port Laruns

Laruns

Soirée Karaoké

Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez chanter en solo, duo, en famille ou entre amis, que vous soyez débutant ou passionné. Montez sur scène et interprétez vos chansons préférées dans une ambiance conviviale. Préparez votre voix et votre sourire pour une soirée pleine de fun et de musique !

Animation gratuite. .

Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées