soirée Karaoké Live LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille
jeudi 6 août 2026 · LE PRE ROUGE · Ruffey-sur-Seille
Informations pratiques
Ruffey-sur-Seille
soirée Karaoké Live
LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:59:00
Date(s) :
2026-08-06
Soirée Karaoké Live avec pianiste. Venez vivre une expérience scénique exceptionnelle en participant à notre karaoké live. Vous serez sur scène, accompagné par notre pianiste Cyril Beau. Vaste répertoire varié de 150 morceaux.
Réservations conseillées! .
LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
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English : soirée Karaoké Live
L’événement soirée Karaoké Live Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme JurAbsolu
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