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AGENDA · Ruffey-sur-Seille

soirée Karaoké Live LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille

jeudi 6 août 2026 · LE PRE ROUGE · Ruffey-sur-Seille

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
LE PRE ROUGE
Adresse
L'ENTRE DEUX
Ville
39140 Ruffey-sur-Seille
Département
Jura
Tarif

Ruffey-sur-Seille

soirée Karaoké Live

LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:59:00

Date(s) :
2026-08-06

Soirée Karaoké Live avec pianiste. Venez vivre une expérience scénique exceptionnelle en participant à notre karaoké live. Vous serez sur scène, accompagné par notre pianiste Cyril Beau. Vaste répertoire varié de 150 morceaux.
Réservations conseillées!   .

LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07  contact@entredeuxprod.fr

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English : soirée Karaoké Live

L’événement soirée Karaoké Live Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme JurAbsolu

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