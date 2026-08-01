soirée Karaoké Live LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille

Informations pratiques

Ruffey-sur-Seille

soirée Karaoké Live

LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:59:00

Date(s) :

2026-08-06

Soirée Karaoké Live avec pianiste. Venez vivre une expérience scénique exceptionnelle en participant à notre karaoké live. Vous serez sur scène, accompagné par notre pianiste Cyril Beau. Vaste répertoire varié de 150 morceaux.

Réservations conseillées! .

LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : soirée Karaoké Live

L’événement soirée Karaoké Live Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme JurAbsolu