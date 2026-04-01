Soirée Karaoké place du champ de mars Ruelle-sur-Touvre

Ruelle-sur-Touvre

Soirée Karaoké

place du champ de mars Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association AHVEC organise une soirée karaoké pour chanter et s’amuser ensemble. L’accès est gratuit, sur place, le bar et une petite restauration seront à votre disposition. La recette sera reversée à l’orphelinat La Source au Cameroun.

.

place du champ de mars Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 18 06 44 contact@ahvec.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AHVEC association is organizing a karaoke evening to sing and have fun together. Admission is free, and there will be a bar and snack bar on site. All proceeds will go to the La Source orphanage in Cameroon.

L’événement Soirée Karaoké Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême