Soirée Karaoké place du champ de mars Ruelle-sur-Touvre
Soirée Karaoké place du champ de mars Ruelle-sur-Touvre samedi 18 avril 2026.
Ruelle-sur-Touvre
Soirée Karaoké
place du champ de mars Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association AHVEC organise une soirée karaoké pour chanter et s’amuser ensemble. L’accès est gratuit, sur place, le bar et une petite restauration seront à votre disposition. La recette sera reversée à l’orphelinat La Source au Cameroun.
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place du champ de mars Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 18 06 44 contact@ahvec.org
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English :
The AHVEC association is organizing a karaoke evening to sing and have fun together. Admission is free, and there will be a bar and snack bar on site. All proceeds will go to the La Source orphanage in Cameroon.
L’événement Soirée Karaoké Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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