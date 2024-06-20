Promenade urbaine « Au fil de la Touvre » Ruelle-sur-Touvre Charente

Promenade urbaine « Au fil de la Touvre » Ruelle-sur-Touvre Charente vendredi 1 août 2025.

Promenade urbaine « Au fil de la Touvre »

Promenade urbaine « Au fil de la Touvre » Place Saint-Jacques 16600 Ruelle-sur-Touvre Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit non balisé est une invitation à déambuler le long de la Touvre et dans les anciens faubourgs de Ruelle. Des pupitres installés sur le parcours vous conteront le passé et le présent de la ville.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This unmarked circuit is an invitation to stroll along the Touvre and in the old suburbs of Ruelle. Desks installed along the way will tell you about the past and present of the city.

Deutsch :

Dieser nicht markierte Rundgang ist eine Einladung, entlang des Flusses Touvre und durch die alten Vorstädte von Ruelle zu schlendern. An der Strecke aufgestellte Pulte erzählen Ihnen von der Vergangenheit und Gegenwart der Stadt.

Italiano :

Questo circuito non segnalato invita a passeggiare lungo la Touvre e nei vecchi sobborghi di Ruelle. Le scrivanie installate lungo il percorso vi racconteranno il passato e il presente della città.

Español :

Este circuito no señalizado invita a pasear por la Touvre y por los antiguos suburbios de Ruelle. Los pupitres instalados a lo largo del recorrido le informarán sobre el pasado y el presente de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme