Circuit au fil de la Touvre Ruelle-sur-Touvre Charente

Circuit au fil de la Touvre

Circuit au fil de la Touvre Place Saint-Jacques 16600 Ruelle-sur-Touvre Charente Nouvelle-Aquitaine

Prenez de la hauteur par le chemin de la Messe reliant le bourg au village des Riffauds, puis redescendez tranquillement vers la Touvre en découvrant de magnifiques panoramas d’Est en Ouest.

English :

Gain height on the Chemin de la Messe linking the village to Les Riffauds, then take a leisurely stroll down to the Touvre, enjoying magnificent panoramic views from east to west.

Deutsch :

Der Chemin de la Messe verbindet die Stadt mit dem Dorf Les Riffauds und führt Sie dann wieder hinunter zum Fluss Touvre, wo Sie von Osten nach Westen herrliche Panoramen genießen können.

Italiano :

Salite sul Chemin de la Messe che collega la città al villaggio di Les Riffauds, poi scendete tranquillamente verso la Touvre, ammirando le magnifiche viste panoramiche da est a ovest.

Español :

Suba por el Chemin de la Messe, que une la ciudad con el pueblo de Les Riffauds, y descienda tranquilamente hasta la Touvre, disfrutando de las magníficas vistas panorámicas de este a oeste.

