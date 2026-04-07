Spectacle Ose Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Spectacle Ose Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre mercredi 13 mai 2026.
Ruelle-sur-Touvre
Spectacle Ose
Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Thalie veut devenir chanteuse mais n’ose pas se lancer. Elle sera aidée par la Fée des chants qui va lui apprendre qu’aucun pouvoir magique ne peut réaliser son rêve.
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Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Thalie wants to be a singer, but doesn’t dare to take the plunge. She is helped by the Singing Fairy, who teaches her that no amount of magic can make her dream come true.
L’événement Spectacle Ose Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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