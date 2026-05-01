Soirée Karaoké Escale Morvandelle Saint-Brisson
Soirée Karaoké Escale Morvandelle Saint-Brisson vendredi 15 mai 2026.
Saint-Brisson
Soirée Karaoké
Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée karaoké réveille le chanteur qui est en toi ! .
Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 03
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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