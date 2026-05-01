Soirée Karaoké Escale Morvandelle Saint-Brisson

Saint-Brisson

Soirée Karaoké

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée karaoké réveille le chanteur qui est en toi ! .

Escale Morvandelle 128 Route d’Alligny Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 03

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs