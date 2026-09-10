AGENDA · Lyon
Soirée La Tanière Drag > Édition HOT ! La Galerie de BosKop Lyon
samedi 19 septembre 2026 · La Galerie de BosKop · Lyon
Informations pratiques
Fondée par Onefoxkai, la Tanière est une maison drag haute en couleurs et en talents dont la variété des univers se marie dans un merveilleux mélange d’émotion, de militantisme et de dramatisme.
Après une saison 1 endiablée, iels fêtent leur rentrée avec vous au sein de leur lieu phare : la Galerie de Boskop !
Thème de cette scène : HOT! (tout public, sauf indication pré-performance)
📅 Samedi 19 septembre 2026 · 20h15 (ouverture des portes à 19h30)
📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Accès : 5€/8€/12€ (comprenant l’adhésion BosKop)
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