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Soirée La Tanière Drag > Édition HOT ! La Galerie de BosKop Lyon

samedi 19 septembre 2026 · La Galerie de BosKop · Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Galerie de BosKop
Adresse
60 rue Sébastien Gryphe
Ville
69007 Lyon
Département
Rhône

Fondée par Onefoxkai, la Tanière est une maison drag haute en couleurs et en talents dont la variété des univers se marie dans un merveilleux mélange d’émotion, de militantisme et de dramatisme.

Après une saison 1 endiablée, iels fêtent leur rentrée avec vous au sein de leur lieu phare : la Galerie de Boskop !

Thème de cette scène : HOT! (tout public, sauf indication pré-performance)

📅 Samedi 19 septembre 2026 · 20h15 (ouverture des portes à 19h30)
📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Accès : 5€/8€/12€ (comprenant l’adhésion BosKop)

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