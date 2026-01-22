Soirée loto White Fox (Salle Chadourne) Brive-la-Gaillarde

Rue Commandant Cottenest Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Soirée loto White Fox.
Tombola: à gagner piscine, ordinateur Lenovo, barbecue, enceinte Bold, table de bistrot…
Buvette et petite restauration sur place
Ouverture à 19h.
Début 20h.   .

Rue Commandant Cottenest Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 05 73 31 

L’événement Soirée loto White Fox (Salle Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-20 par Brive Tourisme