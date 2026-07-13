Soirée Loup-Garou La Tanière du poulpe – Erdeven

mercredi 15 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Soirée Loup-Garou

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Le loup Garou d’Erdeven est de retour et il semble qu’il ne soit pas seul… Qui dans le village est un simple habitant et qui est en réalité un prédateur prêt à manger son voisin? De quel côté êtes-vous?

Venez mener l’enquête avant d’être dévorer.

Deux sessions de jeu 20h/21h30 et 21h30/23h.

N’oubliez pas de vous inscrire! .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée Loup-Garou Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon