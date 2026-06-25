Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven

Erdeven

Bal et feu d’artifice à Erdeven

Stade municipal Rue du Grand Large Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Au stade d’Erdeven, rue du Grand large, dès 19h restauration et buvette crêpes, grillades & saucisses frites.

A partir de 21h bal populaire.

23h feu d’artifice.

Organisé par le Comité des Fêtes d’Erdeven, feu d’aritifice offert par la municipalité. .

Stade municipal Rue du Grand Large Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25

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English :

L’événement Bal et feu d’artifice à Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56