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Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven

Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Stade municipal
Adresse
Rue du Grand Large
Ville
56410 Erdeven
Département
Morbihan
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Erdeven

Bal et feu d’artifice à Erdeven

Stade municipal Rue du Grand Large Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Au stade d’Erdeven, rue du Grand large, dès 19h restauration et buvette crêpes, grillades & saucisses frites.
A partir de 21h bal populaire.
23h feu d’artifice.
Organisé par le Comité des Fêtes d’Erdeven, feu d’aritifice offert par la municipalité.   .

Stade municipal Rue du Grand Large Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25 

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English :

L’événement Bal et feu d’artifice à Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56

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