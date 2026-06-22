Papillons et libellules de l’étang du Varquez Erdeven
Papillons et libellules de l’étang du Varquez Erdeven lundi 27 juillet 2026.
Erdeven
Papillons et libellules de l’étang du Varquez
Rendez-vous communiqué à l’inscription Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Papillons et libellules pour apprendre à les observer et à les reconnaître.
Ballet de voltiges et de couleurs
Entre végétation abondante, mares et marécages, les landes humides de l’étang du Varquez abritent une biodiversité discrète mais exceptionnelle. Libellules aux reflets métalliques et papillons aux couleurs éclatantes y réalisent un véritable ballet aérien tout au long de l’été. Accompagné d’un guide nature, découvrez leur mode de vie, leur cycle de développement et leur rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Souvent méconnus, les papillons et les libellules sont d’excellents indicateurs de la qualité des milieux naturels. Cette balade sera l’occasion d’apprendre à les identifier tout en découvrant les richesses des zones humides d’Erdeven, au cœur du plus grand massif dunaire de Bretagne.
Information pratiques
Tout public adapté aux enfants.
Équipement conseillé chaussures adaptées à la marche, vêtements en fonction de la météo et jumelles si vous en possédez. .
Rendez-vous communiqué à l’inscription Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
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English :
L’événement Papillons et libellules de l’étang du Varquez Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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