Dédicace de Jacques Courtin La Tanière du poulpe – Erdeven

lundi 20 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Dédicace de Jacques Courtin

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Dédicace de Jacques Courtin pour le livre L’histoire de Tim le grain de sable .

Pour en savoir plus sur les profondeurs de l’océan, suivez Tim, petit grain de sable qui, après des milliers d’années sur la même plage, veut voir du pays. L’occasion de rencontrer de nouveaux amis !

Roman jeunesse basé sur des faits réels inventés par l’auteur. ?? .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Dédicace de Jacques Courtin Erdeven a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon