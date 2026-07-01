Festi’Ferme On va voir les vaches ! Le Léry Erdeven
mercredi 22 juillet 2026 · Le Léry · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Festi’Ferme On va voir les vaches !
Le Léry Le Champ Du Trêfle – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
16h Découverte du métier d’agriculteur, éleveur de vaches laitières mais aussi de fromager… Prenons le temps de savourer l’air des champs et allons voir les vaches ! oui mais… bios !
Une ferme en agriculture biologique ouvrent leurs portes à Erdeven. Les inscriptions se font à l’office de tourisme avant la veille 17h30. 5 € par personne de + de 12 ans (un minimum de participants est requis pour que la visite ait lieu).
RDV 15h45 pour une visite à 16h .
Le Léry Le Champ Du Trêfle – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 33 61 85 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festi’Ferme On va voir les vaches ! Erdeven a été mis à jour le 2026-06-27 par ADT 56
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven 8 juillet 2026
- Lectures au patio Médiathèque – Erdeven 10 juillet 2026
- Séance de dédicace d’auteurs de la collection Voyage Voyage La Tanière du poulpe – Erdeven 11 juillet 2026
- Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven 13 juillet 2026
- Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven 14 juillet 2026