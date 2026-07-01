Festi’Ferme On va voir les vaches ! Le Léry Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Festi’Ferme On va voir les vaches !

Le Léry Le Champ Du Trêfle – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

16h Découverte du métier d’agriculteur, éleveur de vaches laitières mais aussi de fromager… Prenons le temps de savourer l’air des champs et allons voir les vaches ! oui mais… bios !

Une ferme en agriculture biologique ouvrent leurs portes à Erdeven. Les inscriptions se font à l’office de tourisme avant la veille 17h30. 5 € par personne de + de 12 ans (un minimum de participants est requis pour que la visite ait lieu).

RDV 15h45 pour une visite à 16h .

Le Léry Le Champ Du Trêfle – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 33 61 85 68

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English :

L’événement Festi’Ferme On va voir les vaches ! Erdeven a été mis à jour le 2026-06-27 par ADT 56