Lectures au patio Médiathèque – Erdeven
Lectures au patio Médiathèque – Erdeven vendredi 10 juillet 2026.
Erdeven
Lectures au patio
Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:15:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Debout, assis dans une chaise longue, ou couché dans l’herbe d’été, à l’ombre du tilleul tout le monde est prêt à écouter les histoires concoctées par Emilie et Manon.
Lectures pour les 3 à 10 ans .
Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
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English :
L’événement Lectures au patio Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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