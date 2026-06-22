Lectures au patio Médiathèque – Erdeven

Erdeven

Lectures au patio

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-17 11:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Debout, assis dans une chaise longue, ou couché dans l’herbe d’été, à l’ombre du tilleul tout le monde est prêt à écouter les histoires concoctées par Emilie et Manon.

Lectures pour les 3 à 10 ans .

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

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English :

L’événement Lectures au patio Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon