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Lectures au patio Médiathèque – Erdeven

Lectures au patio Médiathèque – Erdeven vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque -
Adresse
2 rue de la mairie
Ville
56410 Erdeven
Département
Morbihan
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Erdeven

Lectures au patio

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:15:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Debout, assis dans une chaise longue, ou couché dans l’herbe d’été, à l’ombre du tilleul tout le monde est prêt à écouter les histoires concoctées par Emilie et Manon.

Lectures pour les 3 à 10 ans   .

Médiathèque – 2 rue de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89 

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English :

L’événement Lectures au patio Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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